Й.Столтенберг: запрещенное вооружение на Донбассе используется дважды в минуту

“Ранее на этой неделе СММ ОБСЕ сообщали, что запрещенное вооружение используется фактически почти два раза на каждую минуту. Минские соглашения предоставляют план по урегулированию конфликта в Восточной Украине, но большая часть минских соглашений не выполняется. Мы призываем всех подписантов полностью соблюдать свои обязательства. Сегодня НАТО призывают Россию использовать значительное влияние на боевиков, чтобы полностью выполнялись обязательства”, — заявил он.

Как сообщал УНН, Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 30 марта, что завтра в Брюсселе состоится встреча комиссии НАТО-Украина.