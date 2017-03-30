Й.Столтенберг: запрещенное вооружение на Донбассе используется дважды в минуту
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на этой неделе сообщила, что запрещенное минскими соглашениями вооружение используется дважды в минуту, поэтому НАТО призвали стороны к выполнению своих обязательств. Об этом во время брифинга в Брюсселе заявил Генсек Альянса Йенс Столтенберг, передает УНН.
“Ранее на этой неделе СММ ОБСЕ сообщали, что запрещенное вооружение используется фактически почти два раза на каждую минуту. Минские соглашения предоставляют план по урегулированию конфликта в Восточной Украине, но большая часть минских соглашений не выполняется. Мы призываем всех подписантов полностью соблюдать свои обязательства. Сегодня НАТО призывают Россию использовать значительное влияние на боевиков, чтобы полностью выполнялись обязательства”, — заявил он.
Как сообщал УНН, Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 30 марта, что завтра в Брюсселе состоится встреча комиссии НАТО-Украина.