Й.Столтенберг розповів, на чому буде сфокусований саміт НАТО в травні
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Йєнс Столтенберг розповів, що саміт НАТО буде сфокусований на питанні підвищення оборонних витрат та на боротьбі з тероризмом. Про це він заявив на брифінгу у Брюсселі, передає УНН.
"Ми досягли гарних результатів у підготовці до нашої зустрічі голів держав і урядів, яка відбудеться 25 травня в штаб квартирі в Брюсселі. Наша зустріч в травні сфокусується по двох основних питаннях. Ми будемо говорити як ми можемо зміцнити наш трансатлантичний зв'язок через справедливий розподіл навантаження. Ми вже досягти 10 млрд підвищення оборонних витрат серед союзників минулого року, але нам треба рухатися далі", - заявив він.
Друге питання, яке будуть обговорювати на саміті, - це відповідь НАТО тероризму.
"Атака на минулому тижні в Лондоні була нагадуванням про те, що ми всі повинні активізувати наші зусилля", - сказав він.
Як повідомляв УНН, наступне засідання Північноатлантичної ради на рівні голів держав та/або урядів відбудеться 25 травня у Брюсселі.