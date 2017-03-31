Й.Столтенберг рассказал, на чем будет сфокусирован саммит НАТО в мае

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 25834 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 100846 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 116284 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 175016 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 128188 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123770 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116502 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106423 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107466 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103883 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Й.Столтенберг рассказал, на чем будет сфокусирован саммит НАТО в мае

Й.Столтенберг рассказал, на чем будет сфокусирован саммит НАТО в мае

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 марта. УНН. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг рассказал, что саммит НАТО будет сфокусирован на вопросе повышения оборонных расходов и на борьбе с терроризмом. Об этом он заявил на брифинге в Брюсселе, передает УНН.

"Мы достигли хороших результатов в подготовке к нашей встрече глав государств и правительств, которая состоится 25 мая в штаб-квартире в Брюсселе. Наша встреча в мае сфокусируется по двум основным вопросам. Мы будем говорить как мы можем укрепить нашу трансатлантическую связь через справедливое распределение нагрузки. Мы уже достигли 10 млрд повышения оборонных расходов среди союзников в прошлом году, но нам надо двигаться дальше", - заявил он.

Второй вопрос, который будут обсуждать на саммите, - это ответ НАТО терроризму.

"Атака на прошлой неделе в Лондоне была напоминанием о том, что мы все должны активизировать наши усилия", - сказал он.

Как сообщал УНН, следующее заседание Североатлантического совета на уровне глав государств и/или правительств пройдет 25 мая в Брюсселе.

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