Й.Столтенберг рассказал, на чем будет сфокусирован саммит НАТО в мае

"Мы достигли хороших результатов в подготовке к нашей встрече глав государств и правительств, которая состоится 25 мая в штаб-квартире в Брюсселе. Наша встреча в мае сфокусируется по двум основным вопросам. Мы будем говорить как мы можем укрепить нашу трансатлантическую связь через справедливое распределение нагрузки. Мы уже достигли 10 млрд повышения оборонных расходов среди союзников в прошлом году, но нам надо двигаться дальше", - заявил он.

Второй вопрос, который будут обсуждать на саммите, - это ответ НАТО терроризму.

"Атака на прошлой неделе в Лондоне была напоминанием о том, что мы все должны активизировать наши усилия", - сказал он.

Как сообщал УНН, следующее заседание Североатлантического совета на уровне глав государств и/или правительств пройдет 25 мая в Брюсселе.