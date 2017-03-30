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Й.Столтенберг проанонсував завтрашнє засідання комісії Україна – НАТО

Й.Столтенберг проанонсував завтрашнє засідання комісії Україна – НАТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Завтра в Брюсселі відбудеться засідання комісії Україна – НАТО. Про це під час брифінгу в бельгійській столиці заявив Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Йєнс Столтенберг, передає УНН.

“Ми проведемо зустріч комісії  Україна — НАТО. Це сильний сигнал щодо наших зобов’язань відносно України перед обличчям дій Росії. Ми обговоримо безпекову ситуацію, а також політичну та практичну підтримку з боку НАТО”, — заявив Й.Столтенберг.

Як повідомляв УНН, 31 березня у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбудеться зустріч міністрів закордонних справ країн-членів альянсу.

Нагадаємо, 18 лютого президент України Петро Порошенко та Генсек НАТО Йєнс Столтенберг домовились активізувати роботу в рамках цільових трастових фондів альянсу на підтримку України. 

Українські Національні Новини

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