Й.Столтенберг проанонсировал завтрашнее заседание комиссии Украина – НАТО

“Мы проведем встречу комиссии Украина — НАТО. Это сильный сигнал о наших обязательствах в отношении Украины перед лицом действий России. Мы обсудим ситуацию с безопасностью, а также политическую и практическую поддержку со стороны НАТО”, – заявил Й.Столтенберг.

Как сообщал УНН, 31 марта в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится встреча министров иностранных дел стран-членов альянса.

Напомним, 18 февраля президент Украины Петр Порошенко и Генсек НАТО Йенс Столтенберг договорились активизировать работу в рамках целевых трастовых фондов альянса в поддержку Украины.