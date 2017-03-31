Й.Столтенберг привітав голосування сенату США за вступ Чорногорії до НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Йєнс Столтенберг привітав голосування американського сенату щодо членства Чорногорії в НАТО. Про це заявив Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Йєнс Столтенберг, передає УНН.
“Чорногорія збирається стати 29-м членом НАТО і ми вітаємо голосування в Сенаті США на цьому тижні,” — сказав він.
Як повідомляв УНН, 29 березня сенат США проголосував за вступ Чорногорії до НАТО.
Наразі, лише Іспанія залишилася єдиною країною в альянсі з 28-ми членів, що має схвалити прохання Чорногорії щодо офіційного членства.