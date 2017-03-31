Й.Столтенберг поздравил голосования сената США за вступление Черногории в НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг поздравил голосования американского сената относительно членства Черногории в НАТО. Об этом заявил Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает УНН.
"Черногория собирается стать 29-м членом НАТО и мы приветствуем голосования в Сенате США на этой неделе", - сказал он.
Как сообщал УНН, 29 марта сенат США проголосовал за вступление Черногории в НАТО.
Сейчас только Испания осталась единственной страной в альянсе с 28-ми членов, должен одобрить просьбу Черногории относительно официального членства.