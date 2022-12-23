WSJ: путін готовий мобілізувати російську економіку та населення протягом багатьох років, щоб досягти успіху в Україні

Деталі

Журналісти зазначають, що матеріал заснований на "місяцях інтерв'ю" з нинішніми та колишніми російськими посадовцями та людьми, близькими до кремля. За їх словами, диктатор витратив 22 роки на побудову системи, яка лестить йому, приховуючи або прикрашаючи неприємні дані.

Співрозмовники повідомляють, що протягом літа делегації військових експертів і виробників зброї виходили з президентських зустрічей, запитуючи, чи путін розуміє, що відбувається на полі бою. І хоча диктатор відтоді докладав усіх зусиль, щоб скласти чітку картину війни, за словами джерел, він залишається в оточенні адміністрації, яка підтримує його переконання, що росія досягне успіху, попри людські та економічні втрати, що зростають.

"Американські офіційні особи заявили, що їм було важко знайти кремлівського інсайдера, який має вплив на путіна. Він все частіше говорить про росію майже в релігійних термінах, як про тисячолітню цивілізацію, яка веде священну боротьбу, яка виправить історичні помилки та піднесе його до пантеону царських лідерів-завойовників, таких як Петро Перший", - пише видання.

За словами американських чиновників, попри те, що контакти між США та росією відбуваються майже щодня, розмови стали обмеженими, а деякі з найближчих союзників путіна - ще більш жорсткими, ніж сам авторитарний лідер. Колишній офіцер російської розвідки та російські чиновники зауважили, що диктатор отримує письмовий брифінг про війну, оскільки давно відмовився користуватися Інтернетом, побоюючись цифрового стеження, що робить його більш залежним від документів, складених ідеологічно орієнтованими радниками.

Як розповіли співрозмовники, наближені до кремля, путін "залишається цілковито відданим тому, щоб привести Україну до ладу, і готовий мобілізувати російську економіку та населення протягом багатьох років, щоб досягти успіху". Вони додали, що кілька місяців російські офіційні особи, проурядові журналісти та аналітики "намагалися особисто донести до свого президента" інформацію про те, як провалилося його вторгнення, втім у його офісі відповіли, що "володимир володимирович не має бути засмученим прямо зараз".

Повідомляється, що з початку повномасштабного вторгнення плануванням війни займалося фсб, а не військові. Протягом кількох тижнів до вторгнення міністерство "зберігало звичайний робочий день", вказують джерела, а речник путіна дмитро пєсков, глава мзс рф сергій лавров, керівник штабу антон вайно і Кірієнко, глава внутрішньої політики, не знали про плани.

Нагадаємо

Аналітики інституту вивчення війни зазначили, що російський диктатор володимир путін намагається зняти з себе відповідальність за затяжну війну в Україні.