WP: США відправлять до Ізраїлю 4000 моряків та морпіхів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. США направлять до ізраїльського узбережжя десант чисельністю понад 4 тис. моряків та морських піхотинців. Ці війська будуть розміщені на військових кораблях у разі ескалації конфлікту між Палестиною та Ізраїлем. Про це пише The Washington Post, передає УНН.
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Морські піхотинці будуть підготовлені до виконання широкого спектра завдань, включаючи спеціальні операції, повідомили виданню на умовах анонімності два високопоставлені представники Пентагону.
Розгортання цих військ відображає занепокоєння американських офіційних осіб ескалацією війни, оскільки бойові дії з підтримуваною Іраном «Хезболлою» вздовж північного кордону Ізраїлю посилюються, а Тегеран загрожує невизначеними «запобіжними діями», щоб утримати Ізраїль від нападу на сектор Газа.
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