WP: США отправят в Израиль 4000 моряков и морпехов

Детали

Морские пехотинцы будут подготовлены к выполнению широкого спектра задач, включая специальные операции, сообщили изданию на условиях анонимности два высокопоставленных представителя Пентагона.

Развертывание этих войск отражает обеспокоенность американских официальных лиц эскалацией войны, поскольку боевые действия с поддерживаемой Ираном «Хезболлой» вдоль северной границы Израиля усиливаются, а Тегеран угрожает неопределенными «предохранительными действиями», чтобы удержать Израиль от нападения на сектор Газа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США готовят морскую пехоту к возможному развертыванию в Израиле - CNN