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WP: США отправят в Израиль 4000 моряков и морпехов

Киев • УНН

 • 290311 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. США направят к израильскому побережью десант численностью более 4 тыс. моряков и морских пехотинцев. Эти войска будут размещены на военных кораблях в случае эскалации конфликта между Палестиной и Израилем. Об этом пишет The Washington Post, передает УНН.

WP: США отправят в Израиль 4000 моряков и морпехов

Детали

Морские пехотинцы будут подготовлены к выполнению широкого спектра задач, включая специальные операции, сообщили изданию на условиях анонимности два высокопоставленных представителя Пентагона.

Развертывание этих войск отражает обеспокоенность американских официальных лиц эскалацией войны, поскольку боевые действия с поддерживаемой Ираном «Хезболлой» вдоль северной границы Израиля усиливаются, а Тегеран угрожает неопределенными «предохранительными действиями», чтобы удержать Израиль от нападения на сектор Газа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США готовят морскую пехоту к возможному развертыванию в Израиле - CNN

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