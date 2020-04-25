WP: підписаний Трампом указ про часткову заборону імміграції не буде тимчасовим
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Підписаний президентом США Дональдом Трампом указ про 60-денну заборону на імміграцію в країну для ряду категорій буде носити постійний характер. Про це заявив один з ключових радників глави держави Стівен Міллер під час закритих консультацій з прихильниками Трампа, повідомила в п’ятницю газета The Washington Post, що отримала запис бесіди, передає УНН.
За даними видання, в четвер Міллер повідомив, що Білий дім розглядає наступні заходи, які обмежать програми тимчасового працевлаштування мігрантів. “Найголовніше — (ці заходи) перекриють кран нової іноземної робочої сили”, — сказав радник. За його словами, нинішній указ є частиною довгострокової стратегії і не розглядається як тимчасовий захід.
Адміністрація США вживає заходів щодо скорочення рівня імміграції. Міллер раніше заявляв, що використання праці мігрантів призводить до зниження зарплат американського робітничого класу — “синіх комірців”. Крім того, в Держдепартаменті раніше повідомили, що з моменту вступу Трампа на посаду президента кількість виданих імміграційних віз скоротилося на 17%.
Раніше Трамп підписав указ про припинення імміграції в США.