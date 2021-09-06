WP: колишній віце-президент Афганістану втік з Панджшеру до Таджикистану

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Так, високопоставлений представник Фронту національного опору Афганістану, який говорив на умовах анонімності, підтвердив WP, що "Талібан" захопив владу в Панджшері.

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“Так, Панджшер упав. "Талібан" взяв під контроль урядові установи. Бойовики "Талібану" проникли в будинок губернатора”, - сказав він.

Голова опору Ахмад Масуд перебуває “в безпечному місці”, сказало джерело, додавши, що Амрулла Салех, ще один високопоставлений лідер опору, який займав посаду віце-президента поваленого уряду, втік до Таджикистану.

Встановлення влади “Талібану”

Бойовики руху “Талібан” 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що залишає країну, щоб не допустити кровопролиття. Західні країни почали евакуювати з Афганістану своїх громадян і співробітників посольств. США вивели свої сили до визначеного крайнього терміну — 31 серпня, після 20-річної військової місії в країні.

Незгодні з владою радикалів сили організували в Панджшері опір, який очолив Ахмад Масуд, син відомого польового командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001). Підтримати його закликав колишній віцепрезидент Амрулла Салех, який оголосив себе в.о. глави держави. Однак, уже 6 вересня представник талібів Забіхулла Муджахід заявив, що “Талібан” повністю взяв під контроль північну афганську провінцію Панджшер, останню, яка ще не скорилася талібам.