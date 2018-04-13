World Press Photo 2018: названі найкращі фотографії за останній рік
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Головний приз конкурсу World Press Photo 2018 отримав фотограф з Венесуели Роналдо Шемідт за знімок охопленого вогнем протестуючого. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт нагороди.
Людина на фото - учасник демонстрації проти рішення венесуельського президента Ніколаса Мадуро внести зміни до конституції країни. Акція протесту відбулася в Каракасі 3 травня 2017 року. В цей день в результаті зіткнень протестуючих з поліцією в столиці Венесуели постраждали кілька сотень людей.
Також організатор опубліковали список найкращих фотографій-номінантів, які також приймали участь у конкурсі за звання найкращої журналістської фото-роботи.