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World Press Photo 2018: названі найкращі фотографії за останній рік

World Press Photo 2018: названі найкращі фотографії за останній рік

Київ • УНН

 • 18752 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Головний приз конкурсу World Press Photo 2018 отримав фотограф з Венесуели Роналдо Шемідт за знімок охопленого вогнем протестуючого. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт нагороди.

Людина на фото - учасник демонстрації проти рішення венесуельського президента Ніколаса Мадуро внести зміни до конституції країни. Акція протесту відбулася в Каракасі 3 травня 2017 року. В цей день в результаті зіткнень протестуючих з поліцією в столиці Венесуели постраждали кілька сотень людей.

Також організатор опубліковали список найкращих фотографій-номінантів, які також приймали участь у конкурсі за звання найкращої журналістської фото-роботи.

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