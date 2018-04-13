World Press Photo 2018: названы лучшие фотографии за последний год
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Главный приз конкурса World Press Photo 2018 получил фотограф из Венесуэлы Роналдо Шемидт за снимок горящего протестующего. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт награды.
Человек на фото - участник демонстрации против решения венесуэльского президента Николаса Мадуро внести изменения в конституцию страны. Акция протеста состоялась в Каракасе 3 мая 2017 года. В этот день в результате столкновений протестующих с полицией в столице Венесуэлы пострадали несколько сотен человек.
Также организатор опубликовали список лучших фотографий-номинантов, которые также принимали участие в конкурсе за звание лучшей журналистской фото-работы.