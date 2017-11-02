WORLD FOOD UKRAINE: визначено кращі українські горілчані напої
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. За результатами міжнародного дегустаційного конкурсу WORLD FOOD UKRAINE бренди “MEDOFF” і “ARCTICA” отримали високі нагороди в категорії WORLD SPIRITUS UKRAINE 2017. Про це повідомляє прес-служба Eastern Beverage Trading на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Так, горілка "MEDOFF" отримала гран-прі міжнародного дегустаційного конкурсу.
"MEDOFF завдяки своїй бездоганній м'якості, перевершив успіх минулорічної участі і отримав найвищу оцінку – Гран Прі. У номінацію на цю нагороду могли подаватися лише ті напої, які отримували золото в минулих роках", - йдеться у повідомленні.
Горілка " ARCTICA" вперше брала участь у дегустації. Журі нагородило напій за кришталеву чистоту “золотою медаллю”.
"Найвищі нагороди Міжнародних конкурсів вкотре підтверджують, що продукція Eastern Beverage Trading має високу якість та відповідає запитам найвибагливіших сомельє з усього світу", - підкреслили у прес-службі компанії.
Як повідомляв УНН, напередодні українські алкогольні бренди Arctica, Medoff та Коктебель завоювали золоті нагороди у США.