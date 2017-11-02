WORLD FOOD UKRAINE: определены лучшие украинские водочные напитки
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. По результатам международного дегустационного конкурса WORLD FOOD UKRAINE бренды "MEDOFF" и "ARCTICA" получили высокие награды в категории WORLD SPIRITUS UKRAINE 2017 Об этом сообщает пресс-служба Eastern Beverage Trading на своей странице в Facebook, передает УНН.
Так, водка "MEDOFF" получила гран-при международного дегустационного конкурса.
"MEDOFF благодаря своей безупречной мягкости, превзошел успех прошлогоднего участия и получил высшую оценку - Гран При. В номинацию на эту награду могли подаваться только те напитки, которые получали золото в прошлых годах", - говорится в сообщении.
Водка "ARCTICA" впервые участвовала в дегустации. Жюри наградило напиток за кристальную чистоту "золотой медалью".
"Самые высокие награды международных конкурсов не первый раз подтверждают, что продукция Eastern Beverage Trading имеет высокое качество и соответствует запросам самых изысканных сомелье со всего мира", - подчеркнули в пресс-службе компании.
Как сообщал УНН, накануне украинские алкогольные бренды Arctica, Medoff и Коктебель завоевали золотые награды в США.