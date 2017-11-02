WORLD FOOD UKRAINE: определены лучшие украинские водочные напитки

Так, водка "MEDOFF" получила гран-при международного дегустационного конкурса.

"MEDOFF благодаря своей безупречной мягкости, превзошел успех прошлогоднего участия и получил высшую оценку - Гран При. В номинацию на эту награду могли подаваться только те напитки, которые получали золото в прошлых годах", - говорится в сообщении.

Водка "ARCTICA" впервые участвовала в дегустации. Жюри наградило напиток за кристальную чистоту "золотой медалью".

"Самые высокие награды международных конкурсов не первый раз подтверждают, что продукция Eastern Beverage Trading имеет высокое качество и соответствует запросам самых изысканных сомелье со всего мира", - подчеркнули в пресс-службе компании.

Как сообщал УНН, накануне украинские алкогольные бренды Arctica, Medoff и Коктебель завоевали золотые награды в США.