WOG знизив вартість дизпалива для “Укрзалізниці” на 5 млн грн

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Компанія “ВОГ АЕРО ДЖЕТ” і філія “Центр забезпечення виробництва” (ПАТ “Укрзалізниця”) внесли зміни до тендерного договору про постачання 9,1 тис. т дизельного пального. Про це свідчать дані порталу публічних закупівель ProZorro, передає УНН.

Зокрема, згідно зі змістом укладеної додаткової угоди, “ВОГ АЕРО ДЖЕТ” знизив ціну на 5 тис. т ДП на 4,5%.

В результаті ціна на вказану партію ДП склала 22 175 грн/т замість раніше заявленої 23 180 грн/т. Таким чином, загальна сума угоди знизилася на 5 млн грн і становила 207,8 млн грн (замість 212,8 млн грн).

Нагадаємо, як повідомляв УНН, “Енергоатом” заощадив більше 170 тис. грн на паливному тендері.

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