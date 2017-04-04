WOG снизил стоимость дизтоплива для "Укрзализныци" на 5 млн грн

В частности, согласно содержанию заключенного дополнительного соглашения, "ВОГ АЭРО ДЖЕТ" снизил цену на 5 тыс. т ДТ на 4,5%.

В результате цена на указанную партию ДТ составила 22175 грн/т вместо ранее заявленной 23180 грн/т. Таким образом, общая сумма сделки снизилась на 5 млн грн и составила 207,8 млн грн (вместо 212,8 млн грн).

Напомним, как сообщал УНН, "Энергоатом" сэкономил более 170 тыс. грн на топливном тендере.