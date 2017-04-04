WOG снизил стоимость дизтоплива для "Укрзализныци" на 5 млн грн

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 25804 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 100838 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 116276 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 175005 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 128181 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123763 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116497 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106422 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107466 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103883 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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WOG снизил стоимость дизтоплива для "Укрзализныци" на 5 млн грн

WOG снизил стоимость дизтоплива для "Укрзализныци" на 5 млн грн

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КИЕВ. 4 апреля. УНН. Компания "ВОГ АЭРО ДЖЕТ" и филиал "Центр обеспечения производства" (ПАО "Укрзализныця") внесли изменения в тендерный договор о поставках 9,1 тыс. т дизельного топлива. Об этом свидетельствуют данные портала публичных закупок ProZorro, передает УНН.

В частности, согласно содержанию заключенного дополнительного соглашения, "ВОГ АЭРО ДЖЕТ" снизил цену на 5 тыс. т ДТ на 4,5%.

В результате цена на указанную партию ДТ составила 22175 грн/т вместо ранее заявленной 23180 грн/т. Таким образом, общая сумма сделки снизилась на 5 млн грн и составила 207,8 млн грн (вместо 212,8 млн грн).

Напомним, как сообщал УНН, "Энергоатом" сэкономил более 170 тыс. грн на топливном тендере.

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