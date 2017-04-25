WOG планує забезпечити харчування на пасажирських автобусних перевезеннях
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Компанія "ВОГ Рітейл" планує розвивати проект по харчуванню пасажирів автобусних перевезень. Про це розповів начальник управління громадського харчування "ВОГ Рітейл" Максим П'ятаков, передає УНН.
"ВОГ Рітейл" веде переговори з українськими та зарубіжними транспортними компаніями про здійснення харчування на їх маршрутах. Компанія обговорює формати, форму обслуговування, модель взаємодії, схему роботи.
Ми отримали колосальний досвід на проекті "Інтерсіті" і хочемо далі розвивати WOG CAFÉ і по іншим транспортним напрямками", - розповів він.
М.Пятаков зазначив, що в Україні ринок автоперевезень в приватних руках, відповідно, у кожної компанії свій погляд на бізнес і своє бачення можливої співпраці.
У компанії "ВОГ", за його словами, в перспективі планують забезпечувати харчуванням і міжнародні перевезення.
"Навіть якщо пілотний запуск відбудеться на внутрішніх перевезеннях, то в перспективі проект вийде на міжнародний рівень. Але, звичайно, важливо враховувати і нюанси в митному законодавстві різних країн", - додав представник компанії.
Як повідомляв УНН, WOG CAFE з'являться у всіх українських аеропортах.