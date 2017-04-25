WOG планує забезпечити харчування на пасажирських автобусних перевезеннях

"ВОГ Рітейл" веде переговори з українськими та зарубіжними транспортними компаніями про здійснення харчування на їх маршрутах. Компанія обговорює формати, форму обслуговування, модель взаємодії, схему роботи.

Ми отримали колосальний досвід на проекті "Інтерсіті" і хочемо далі розвивати WOG CAFÉ і по іншим транспортним напрямками", - розповів він.

М.Пятаков зазначив, що в Україні ринок автоперевезень в приватних руках, відповідно, у кожної компанії свій погляд на бізнес і своє бачення можливої ​​співпраці.

У компанії "ВОГ", за його словами, в перспективі планують забезпечувати харчуванням і міжнародні перевезення.

"Навіть якщо пілотний запуск відбудеться на внутрішніх перевезеннях, то в перспективі проект вийде на міжнародний рівень. Але, звичайно, важливо враховувати і нюанси в митному законодавстві різних країн", - додав представник компанії.

Як повідомляв УНН, WOG CAFE з'являться у всіх українських аеропортах.