WOG планирует обеспечить питание на пассажирских автобусных перевозках
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Компания “ВОГ Ритейл” планирует развивать проект по питанию пассажиров в автобусных перевозках. Об этом рассказал начальник управления общественного питания “ВОГ Ритейл” Максим Пятаков, передает УНН.
“ВОГ Ритейл” ведет переговоры с украинскими и зарубежными транспортными компаниями об осуществлении питания на их маршрутах. Компания обсуждает форматы, форму обслуживания, модель взаимодействия, схему работы.
Мы получили колоссальный опыт на проекте “Интерсити” и хотим дальше развивать WOG CAFÉ и по другим транспортным направлениям“, — рассказал он.
М.Пятаков отметил, что в Украине рынок автоперевозок в частных руках, соответственно, у каждой компании свой взгляд на бизнес и свое видение возможного сотрудничества.
В компании “ВОГ”, по его словам, в перспективе планируют обеспечивать питанием и международные перевозки.
“Даже если пилотный запуск произойдет на внутренних перевозках, то в перспективе проект выйдет на международный уровень. Но, конечно, важно учитывать и нюансы в таможенном законодательстве разных стран”, — добавил представитель компании.
Как сообщал УНН, WOG CAFE появятся во всех украинских аэропортах.