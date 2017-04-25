WOG планирует обеспечить питание на пассажирских автобусных перевозках

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 38772 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101854 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 155456 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116054 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116269 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112418 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104181 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107041 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103543 просмотра

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WOG планирует обеспечить питание на пассажирских автобусных перевозках

WOG планирует обеспечить питание на пассажирских автобусных перевозках

Киев  •  УНН

 • 10142 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Компания “ВОГ Ритейл” планирует развивать проект по питанию пассажиров в автобусных перевозках. Об этом рассказал начальник управления общественного питания “ВОГ Ритейл” Максим Пятаков, передает УНН.

“ВОГ Ритейл” ведет переговоры с украинскими и зарубежными транспортными компаниями об осуществлении питания на их маршрутах. Компания обсуждает форматы, форму обслуживания, модель взаимодействия, схему работы.

Мы получили колоссальный опыт на проекте “Интерсити” и хотим дальше развивать WOG CAFÉ и по другим транспортным направлениям“, — рассказал он.

М.Пятаков отметил, что в Украине рынок автоперевозок в частных руках, соответственно, у каждой компании свой взгляд на бизнес и свое видение возможного сотрудничества.

В компании “ВОГ”, по его словам, в перспективе планируют обеспечивать питанием и международные перевозки.

“Даже если пилотный запуск произойдет на внутренних перевозках, то в перспективе проект выйдет на международный уровень. Но, конечно, важно учитывать и нюансы в таможенном законодательстве разных стран”, — добавил представитель компании.

Как сообщал УНН, WOG CAFE появятся во всех украинских аэропортах.

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