WOG CAFE з’являться у всіх українських аеропортах - Д.Кудін
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Компанія WOG протягом року планує відкрити WOG CAFE у всіх українських аеропортах. Про це журналістам під час відкриття WOG CAFE в аеропорту Жуляни сказав директор з роздрібних продажів WOG Денис Кудін, передає кореспондент УНН.
"Наша хороша новина в тому, що ми вперше зайшли у аеропорт і WOG CAFE тепер з’явилося в аеропорту Жуляни. Відповідно, це наш перший досвід присутності в транспортній інфраструктурі саме авіанапрямку. Бо перший наш досвід - це потяги Інтерсіті, який виявився досить успішний і ми плануємо розвивати. В нашій стратегії є відкриття пунктів громадського харчування WOG CAFE на залізничних вокзалах і потягах дальнього слідування, в нічних потягах, там де до сьогодні це було неможливо. Як це буде, я поки не готовий розповідати, але в нас уже є конкретні проекти і я думаю, що протягом наступних трьох місяців ми можемо запустити пілотний проект", - розповів Д.Кудін.
Окрім того, він зауважив, що компанія WOG планує протягом року розмістити WOG CAFE у кожному українському аеропорту.
"Що стосується авіанапрямку, безумовно це наш перший досвід. Ми плануємо зайти в аеропорт Бориспіль. Ми розглядаємо українські аеропорти у містах-мільйонниках. Ми гадаємо, що там є споживач для нашої продукції. Думаю, що протягом одного-півтора року ми будемо присутні в усіх українських аеропортах", - додав Д.Кудін.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, WOG випустив додаток для годинника Samsung Gear S2.