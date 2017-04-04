WOG CAFE появятся во всех украинских аэропортах - Д.Кудин

"Наша хорошая новость в том, что мы впервые зашли в аэропорт и WOG CAFE теперь появилось в аэропорту Жуляны. Соответственно, это наш первый опыт присутствия в транспортной инфраструктуре именно авианаправления. Ибо первый наш опыт - это поезда Интерсити, который оказался довольно успешный и мы планируем развивать. В нашей стратегии есть открытие пунктов общественного питания WOG CAFE на железнодорожных вокзалах и в поездах дальнего следования, в ночных поездах, там где до сих пор это было невозможно. Как это будет, я пока не готов рассказывать, но у нас уже есть конкретные проекты и я думаю, что в течение следующих трех месяцев мы можем запустить пилотный проект", - рассказал Д.Кудин.

Кроме того, он отметил, что компания WOG планирует в течение года разместить WOG CAFE в каждом украинском аэропорту.

"Что касается авианаправления, безусловно, это наш первый опыт. Мы планируем зайти в аэропорт Борисполь. Мы рассматриваем украинские аэропорты в городах-миллионниках. Мы думаем, что там есть потребитель для нашей продукции. Думаю, что в течение одного-полутора лет мы будем присутствовать в всех украинских аэропортах", - добавил Д.Кудин.

Напомним, как сообщал УНН, WOG выпустил приложение для часов Samsung Gear S2.