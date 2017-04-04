WOG CAFE пропонує клієнтам 28 видів кавових напоїв
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. На сьогодні, мережа WOG CAFE пропонує клієнтам 28 видів кавових напоїв. Про це журналістам під час відкриття WOG CAFE в аеропорту "Жуляни" сказав директор з роздрібних продажів WOG Денис Кудін, передає кореспондент УНН.
“Ми дуже пишаємося асортиментом кавових напоїв, тому що, ми вважаємо, що на першому місці для нас це — продаж кави і гарячих напоїв. Відповідно, клієнт приходить до нас за кавою, і до кави ми також пропонуємо їжу. В нашому асортименті зараз 28 видів кавових напоїв, і ми навіть отримали спеціальну відзнаку із Швейцарії, від виробників кавових машин „Франке“, тому що ми є компанія, яка найбільше у світі використовує можливості цієї машини і такого асортименту кави, як є у нас немає ні в кого”, — розповів Д.Кудін.
Окрім того він зазначив, що у 2013 році компанія WOG продала близько 10 млн чашок кави, а у 2016 році — 20 млн чашок кави.
Також у мережі постійно розширюється та удосконалюється асортимент страв.
“Що стосується асортименту страв, то на першому місці для нас сандвічі. І, по суті, сендвічна група це основа того, що ми пропонуємо, і лінійка наша досить широка. Вона включає приблизно 30 різних найменувань, і вони варіюються для людей з різними смаками”, — зауважив Д.Кудін.
Нагадаємо, днями компанія WOG офіційно відкрила WOG CAFE у аеропорту Київ. Таким чином, мережа WOG CAFE поза межами АЗК нараховує 21 заклад: 3 кава-поїнти, 4 кафе сіті-формату та 14 кафе у потягах Інтерсіті.