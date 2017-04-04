WOG CAFE предлагает клиентам 28 видов кофейных напитков

"Мы очень гордимся ассортиментом кофейных напитков, потому что, мы считаем, что на первом месте для нас это - продажа кофе и горячих напитков. Соответственно, клиент приходит к нам за кофе, и к кофе мы также предлагаем пищу. В нашем ассортименте сейчас 28 видов кофейных напитков, и мы даже получили специальную награду из Швейцарии, от производителей кофемашин "Франке", потому что мы компания, которая больше всего в мире использует возможности этой машины и такого ассортимента кофе, как у нас нет ни у кого", - рассказал Д.Кудин.

Кроме того, он отметил, что в 2013 году компания WOG продала около 10 млн чашек кофе, а в 2016 году - 20 млн чашек кофе.

Также в сети постоянно расширяется и совершенствуется ассортимент блюд.

"Что касается ассортимента блюд, то на первом месте для нас сандвичи. И, по сути, сандвичевая группа это основа того, что мы предлагаем, и линейка наша достаточно широка. Она включает около 30 различных наименований, и они варьируются для людей с разными вкусами", - отметил Д.Кудин.

Напомним, на днях компания WOG официально открыла WOG CAFE в аэропорту Киев. Таким образом, сеть WOG CAFE вне АЗК насчитывает 21 учреждение: 3 кофе-поинты, 4 кафе сити-формата и 14 кафе в поездах Интерсити.