Wikipedia обрала найкращі світлини пам'яток культури України у 2017 році
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Так, у Державній науковій архітектурно-будівельній бібліотеці імені В.Г. Заболотного було нагороджено переможців конкурсу фотографій пам’яток культурної спадщини для Вікіпедії під назвою “Вікі любить пам’ятки”, передає УНН з посиланням на wikilovesmonuments.
Міжнародний проект “Вікі любить пам’ятки” спрямований на створення повної ілюстрованої інформаційної бази про культурний спадок світу; зібрані фотографії будуть використані у Вікіпедії. У 2017 році конкурс відбувся у понад 50 країнах.
В українській частині конкурсу було завантажено понад 37 тисяч фотографій — найбільше з усіх країн-учасниць. Подано фото більше 16 тисяч об’єктів культурної спадщини, понад 2500 пам’яток було сфотографовано вперше. Участь у конкурсі взяли 410 авторів, шестеро з них є одними з 15-ти найактивніших завантажувачів фото у світі.
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У межах проекту були нагороджені автори найкращих фотографій та автори, що сфотографували найбільшу кількість об’єктів, загалом та за областями.