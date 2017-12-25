Wikipedia выбрала лучшие фотографии памятников культуры Украины в 2017 году

Международный проект "Вики любит памятники" направлен на создание полной иллюстрированной информационной базы о культурное наследие мира; собраны фотографии будут использованы в Википедии. В 2017 году конкурс состоялся в более чем 50 странах.

В украинской части конкурса было загружено более 37 тыс. фотографий - больше всех стран-участниц. Подано фото больше 16 тыс. объектов культурного наследия, более 2500 памятников было сфотографировано впервые. Участие в конкурсе приняли 410 авторов, шестеро из них являются одними из 15 самых активных загрузчиков фото в мире.

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В рамках проекта были награждены авторы лучших фотографий и авторы, сфотографировали наибольшее количество объектов, в общем и по областям.