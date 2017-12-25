Wikipedia выбрала лучшие фотографии памятников культуры Украины в 2017 году
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. Так, в Государственной научной архитектурно-строительной библиотеке имени В.Г. Заболотного были награждены победители конкурса фотографий памятников культурного наследия для Википедии под названием "Вики любит памятники", передает УНН со ссылкой на wikilovesmonuments.
Международный проект "Вики любит памятники" направлен на создание полной иллюстрированной информационной базы о культурное наследие мира; собраны фотографии будут использованы в Википедии. В 2017 году конкурс состоялся в более чем 50 странах.
В украинской части конкурса было загружено более 37 тыс. фотографий - больше всех стран-участниц. Подано фото больше 16 тыс. объектов культурного наследия, более 2500 памятников было сфотографировано впервые. Участие в конкурсе приняли 410 авторов, шестеро из них являются одними из 15 самых активных загрузчиков фото в мире.
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В рамках проекта были награждены авторы лучших фотографий и авторы, сфотографировали наибольшее количество объектов, в общем и по областям.