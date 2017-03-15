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WikiLeaks опублікувала тисячі документів про політиків напередодні парламентських виборів у Нідерландах

WikiLeaks опублікувала тисячі документів про політиків напередодні парламентських виборів у Нідерландах

Київ • УНН

 • 10791 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Міжнародна організація WikiLeaks опублікувала добірку документів про голландських політиків напередодні парламентських виборів в Нідерландах, які відбудуться 15 березня. Про це організація повідомила на своїй офіційній сторінці в мережі Twitter, передає УНН.

Так, опубліковані документи стосуються прем'єр-міністра Нідерландів і лідера правлячої партії Марка Рютте і лідера ультраправої Партії свободи Герта Вілдерса.

У фокусі уваги WikiLeaks виявилися прем'єр-міністр Нідерландів, лідер правлячої ліберальної Народної партії за свободу і демократію (НПСД) Марк Рютте і лідер ультраправої Партії свободи (ПС) Герт Вілдерс. Організація заявляє, що її архіві знаходяться 1699 документів, присвячених М.Рютте, і 1392 документа, що стосуються Г.Вілдерсу.

Багато з матеріалів, доступ до яких пропонує в своєму архіві організації, являють собою аналітичні статті, опубліковані раніше новинними агентствами або газетами. Серед них також є офіційні документи, в тому числі німецького МЗС. Матеріали, зібрані в збірці про М.Рютте, стосуються відносин Нідерландів з Росією, Німеччиною, Євросоюзом.

Документи, присвячені Герту Вілдерсу, головним чином стосуються його антиісламських поглядів, знятого ним документального фільму антимусульманской спрямованості, судових розглядів, викликаних його радикальними висловлюваннями.

Dutch election Wednesday. 1699 leaked documents from our archives referencing Dutch Prime Minister Mark Rutte https://t.co/zjLQ86rd8f

— WikiLeaks (@wikileaks) 14 марта 2017 г.

Dutch election Wednesday. 1392 leaked documents from WikiLeaks archives referencing right-populist Geert Wilders https://t.co/7f6ikZaLck

— WikiLeaks (@wikileaks) 14 марта 2017 г.

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