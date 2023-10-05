WI-FI на стоянках, генератори та акумулятори: на Одещині готують мобільну мережу до можливих блекаутів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. На Одещині готують мобільну мережу до можливих блекаутів. Про це у ході брифінгу повідомив тимчасово виконувач обов'язків директора департаменту цифрового розвитку, інформаційної політики та кіберзахисту Одеської ОВА Іван Тимошенко, передає УНН.
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Закуповуються, серед іншого, альтернативні джерела живлення та оновлюються устаткування.
"Забезпечуються альтернативні джерела, тобто якщо виходить з ладу якась підстанція — є альтернативне живлення. Також на місці вирішується питання щодо підключення генераторами і як було доведено нам з Кабінету Міністрів, мінімальний час, який ми маємо забезпечити спільними зусиллями — це 72 години", — повідомив Тимошенко.
Він також зазначив, що для розширення покриття мобільного зв'язку оператори встановили в Одеській області нові станції.
Тимошенко нагадав, що у минулі блекаути проблема з мобільним інтернетом виникала через перевантаження мережі. Тож тепер ведуться переговори з великими супермаркетами, аби останні на своїх стоянках давали доступ до вай-фаю, навіть у разі відсутності мобільної мережі.