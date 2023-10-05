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WI-FI на стоянках, генератори та акумулятори: на Одещині готують мобільну мережу до можливих блекаутів

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 жовтня. УНН. На Одещині готують мобільну мережу до можливих блекаутів. Про це у ході брифінгу повідомив тимчасово виконувач обов'язків директора департаменту цифрового розвитку, інформаційної політики та кіберзахисту Одеської ОВА Іван Тимошенко, передає УНН.

Деталі

Закуповуються, серед іншого, альтернативні джерела живлення та оновлюються устаткування.

"Забезпечуються альтернативні джерела, тобто якщо виходить з ладу якась підстанція — є альтернативне живлення. Також на місці вирішується питання щодо підключення генераторами і як було доведено нам з Кабінету Міністрів, мінімальний час, який ми маємо забезпечити спільними зусиллями — це 72 години", — повідомив Тимошенко.

Він також зазначив, що для розширення покриття мобільного зв'язку оператори встановили в Одеській області нові станції.

Тимошенко нагадав, що у минулі блекаути проблема з мобільним інтернетом виникала через перевантаження мережі. Тож тепер ведуться переговори з великими супермаркетами, аби останні на своїх стоянках давали доступ до вай-фаю, навіть у разі відсутності мобільної мережі.

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