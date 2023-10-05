WI-FI на стоянках, генераторы и аккумуляторы: в Одесской области готовят мобильную сеть к возможным блэкаутам
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. В Одесской области готовят мобильную сеть к возможным блэкаутам. Об этом в ходе брифинга сообщил временно исполняющий обязанности директора департамента цифрового развития, информационной политики и киберзащиты Одесской ОВА Иван Тимошенко, передает УНН.
Детали
Закупаются, среди прочего, альтернативные источники питания и обновляется оборудование.
"Предоставляются альтернативные источники, то есть, если какая-то подстанция выходит из строя — есть альтернативное питание. Также на месте решается вопрос о подключении генераторами и как было доказано нам из кабинета министров, минимальное время, которое мы должны обеспечить совместными усилиями — это 72 часа", — сообщил Тимошенко.
Он также отметил, что для расширения покрытия мобильной связи операторы установили в Одесской области новые станции.
Тимошенко напомнил, что в прошлые блэкаут и проблема с мобильным интернетом возникала из-за перегрузки сети. Поэтому теперь ведутся переговоры с крупными супермаркетами, чтобы последние на своих стоянках давали доступ к вайфаю, даже в случае отсутствия мобильной сети.