Westinghouse спростовує інформацію про власне ядерне паливо на українських АЕС

"Недавнє розповсюдження неправдивих публікацій стосовно аварійних зупинок енергоблоків українських АЕС свідчить про інформаційну атаку проти української атомно-енергетичної галузі та України в цілому," - повідомили в заяві.

Зокрема, одним із джерел, яке продовжує публікувати дезінформацію, стало англомовне електронне видання, яке має зв'язок з Москвою. У компанії стверджують, що стаття видання є повністю сфабрикованою та не містить правдивих даних.

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"Завдяки програмі диверсифікації джерел постачання ядерного палива на українські АЕС...Україна кардинально посилила власну енергетичну безпеку. Енергоатом позбавився залежності від єдиного постачальника тепловиділяючих збірок (ТВЗ) – російської компанії ТВЕЛ," - йдеться в заяві.

Що стосується ТВЗ-WR виробництва Westinghouse, то Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯРУ), враховуючи позитивні результати державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки, у липні 2017 року ухвалила дозвіл на завантаження ядерного палива компанії Westinghouse до енергоблоків Запорізької АЕС. Раніше відповідне рішення було прийнято щодо енергоблоків Южно-Української АЕС.

Як повідомляв УНН, Україна домовилася з Westinghouse про модернізацію атомних блоків з російськими турбінами.