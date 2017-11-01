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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 9080 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 70282 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 135801 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 109525 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111738 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109386 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101881 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Актуальное
Westinghouse опровергает информацию о своем ядерном топливе на украинских АЭС

Westinghouse опровергает информацию о своем ядерном топливе на украинских АЭС

Киев  •  УНН

 • 32097 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Сегодня НАЭК "Энергоатом" и Westinghouse Electric выступили с заявлением, которое отрицает информацию в российских СМИ по эксплуатации ядерного топлива производства компании Westinghouse на украинских АЭС, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

"Недавнее распространение ложных публикаций относительно аварийных остановок энергоблоков украинских АЭС свидетельствует об информационной атаке против украинской атомно-энергетической отрасли и Украины в целом", - говорится в заявлении.

В частности, одним из источников, которое продолжает публиковать дезинформацию, стало англоязычное электронное издание, которое имеет связь с Москвой. В компании Westinghouse утверждают, что статья издания является полностью сфабрикованной и не содержит правдивых данных.

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"Благодаря программе диверсификации источников поставки ядерного топлива на украинские АЭС... Украина кардинально усилила свою энергетическую безопасность. Энергоатом лишился зависимости от единственного поставщика тепловыделяющих сборок (ТВС) - российской компании ТВЭЛ", - говорится в заявлении.

Что касается ТВС-WR производства Westinghouse, то Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ), учитывая положительные результаты государственной экспертизы ядерной и радиационной безопасности, в июле 2017 приняла разрешение на загрузку ядерного топлива компании Westinghouse в энергоблоки Запорожской АЭС. Ранее соответствующее решение было принято по энергоблоках Южно-Украинской АЭС.

Как сообщал УНН, Украина договорилась с Westinghouse модернизации атомных блоков с российскими турбинами.

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