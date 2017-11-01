Westinghouse опровергает информацию о своем ядерном топливе на украинских АЭС

"Недавнее распространение ложных публикаций относительно аварийных остановок энергоблоков украинских АЭС свидетельствует об информационной атаке против украинской атомно-энергетической отрасли и Украины в целом", - говорится в заявлении.

В частности, одним из источников, которое продолжает публиковать дезинформацию, стало англоязычное электронное издание, которое имеет связь с Москвой. В компании Westinghouse утверждают, что статья издания является полностью сфабрикованной и не содержит правдивых данных.

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"Благодаря программе диверсификации источников поставки ядерного топлива на украинские АЭС... Украина кардинально усилила свою энергетическую безопасность. Энергоатом лишился зависимости от единственного поставщика тепловыделяющих сборок (ТВС) - российской компании ТВЭЛ", - говорится в заявлении.

Что касается ТВС-WR производства Westinghouse, то Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ), учитывая положительные результаты государственной экспертизы ядерной и радиационной безопасности, в июле 2017 приняла разрешение на загрузку ядерного топлива компании Westinghouse в энергоблоки Запорожской АЭС. Ранее соответствующее решение было принято по энергоблоках Южно-Украинской АЭС.

Как сообщал УНН, Украина договорилась с Westinghouse модернизации атомных блоков с российскими турбинами.