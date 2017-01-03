Warner Brothers зніме фільм про вихід Великобританії з ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Кінокомпанія Warner Brothers веде переговори про придбання прав на екранізацію щоденника британського мільйонера Аррона Банкса, що став одним з головних спонсорів кампанії щодо виходу з ЄС, передає УНН з посиланням на The Telegraph.
Зазначається, що студія вже зв’язалася з представниками А.Банкса і розраховує завершити операцію, коли мільйонер прибуде в США на інавгурацію обраного президента США Дональда Трампа.
Щоденник “Погані хлопці з Brexit” розповідає історію того, як А.Банкс провів компанію по виходу Великобританії з Євросоюзу за допомогою свого помічника Енді Вігмора. Книга несподівано стала справжнім бестселером.
Наголошується, що всі грошові кошти, отримані з фільму підуть на благодійні цілі.
The Telegraph припустив, які актори можуть бути запрошені на ключові ролі в цьому фільмі. Так, на думку видання, екс-лідера UKIP Найджела Фаража може зіграти Бенедикт Камбертбеч, Дональда Трампа — Клінт Іствуд, Ангелу Меркель — Хелена Бонем Картер, а Хілларі Клінтон — Меріл Стріп.