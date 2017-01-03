Warner Brothers зніме фільм про вихід Великобританії з ЄС

Зазначається, що студія вже зв’язалася з представниками А.Банкса і розраховує завершити операцію, коли мільйонер прибуде в США на інавгурацію обраного президента США Дональда Трампа.

Щоденник “Погані хлопці з Brexit” розповідає історію того, як А.Банкс провів компанію по виходу Великобританії з Євросоюзу за допомогою свого помічника Енді Вігмора. Книга несподівано стала справжнім бестселером.

Наголошується, що всі грошові кошти, отримані з фільму підуть на благодійні цілі.

The Telegraph припустив, які актори можуть бути запрошені на ключові ролі в цьому фільмі. Так, на думку видання, екс-лідера UKIP Найджела Фаража може зіграти Бенедикт Камбертбеч, Дональда Трампа — Клінт Іствуд, Ангелу Меркель — Хелена Бонем Картер, а Хілларі Клінтон — Меріл Стріп.