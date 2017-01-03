Warner Brothers снимет фильм о выходе Великобритании из ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Кинокомпания Warner Brothers ведет переговоры о приобретении прав на экранизацию дневника британского миллионера Аррона Банкса, что стал одним из главных спонсоров кампании по выходу из ЕС, передает УНН со ссылкой на The Telegraph.
Отмечается, что студия уже связалась с представителями А.Банкса и рассчитывает завершить сделку, когда миллионер прибудет в США на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа.
Дневник "Плохие парни с Brexit" рассказывает историю того, как А.Банкс провел компанию по выходу Великобритании из Евросоюза с помощью своего помощника Энди Вигмор. Книга неожиданно стала настоящим бестселлером.
Отмечается, что все денежные средства, полученные из фильма пойдут на благотворительные цели.
The Telegraph предположил, какие актеры могут быть приглашены на ключевые роли в этом фильме. Так, по мнению издания, экс-лидера UKIP Найджел Фаража может сыграть Бенедикт Камбертбеч, Дональда Трампа - Клинт Иствуд, Ангелу Меркель - Хелена Бонем Картер, а Хиллари Клинтон - Мерил Стрип.