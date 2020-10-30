Walmart вирішив прибрати з полиць супермаркетів зброю через заворушення в США

Цей крок був зроблений за кілька днів до президентських виборів в США. Багато хто побоюється, що результати виборів можуть бути оскаржені і затьмарені сплесками насильства.

“Ми стали свідками кількох громадянських заворушень, і, як ми робили це кілька разів за останні кілька років, прибрали вогнепальну зброю і боєприпаси з торгових залів в якості запобіжного заходу для безпеки наших партнерів і клієнтів”, — сказав представник Walmart. Він додав, що в компанії поки не можуть сказати, коли на полицях магазинів знову з’являться зброя і боєприпаси.

Вогнепальна зброя продається приблизно в половині з більш ніж 5000 супермаркетів Walmart в США. При цьому ритейлер як і раніше буде продавати зброю за запитом покупців, говориться в заяві.

Власники роздрібних магазинів знаходяться в напрузі з початку цього року — під час масових заворушень погромники розбивали вітрини, крали товари і навіть підпалювали магазини в Чикаго, Нью-Йорку, Лос-Анджелесі, Портленді та інших великих містах, пише видання. Ще одна тенденція, яка викликає занепокоєння — в цьому році продажі зброї в США досягли рекордного рівня. Все більше людей купують вогнепальну зброю в останні місяці.

У червні Walmart прибрав вогнепальну зброю і боєприпаси з полиць в деяких магазинах на тлі загальнонаціональних протестів з приводу смерті беззбройного афроамериканця Джорджа Флойда, який помер під час затримання поліцейськими в кінці травня.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Обвинувачений у вбивстві Джорджа Флойда вийшов з в’язниці під заставу в 1 млн доларів

У минулому році ритейлер припинив продаж боєприпасів для пістолетів і деяких штурмових гвинтівок у всіх своїх американських магазинах. У минулому Walmart також закликав до посилення перевірок анкетних даних покупців зброї і вилученню вже наявного зброї у людей, які можуть стати загрозою для оточуючих.