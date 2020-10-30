Walmart решил убрать с полок супермаркетов оружие из-за беспорядков в США

Этот шаг был предпринят за несколько дней до президентских выборов в США. Многие опасаются, что результаты выборов могут быть оспорены и омрачены всплесками насилия.

“Мы стали свидетелями нескольких гражданских беспорядков, и, как мы делали это несколько раз за последние несколько лет, убрали огнестрельное оружие и боеприпасы из торговых залов в качестве меры предосторожности для безопасности наших партнеров и клиентов”, — сказал представитель Walmart. Он добавил, что в компании пока не могут сказать, когда на полках магазинов вновь появятся оружие и боеприпасы.

Огнестрельное оружие продается примерно в половине из более чем 5000 супермаркетов Walmart в США. При этом ритейлер по-прежнему будет продавать оружие по запросу покупателей, говорится в заявлении.

Владельцы розничных магазинов находятся в напряжении с начала этого года — во время массовых беспорядков погромщики разбивали витрины, крали товары и даже поджигали магазины в Чикаго, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Портленде и других крупных городах. Еще одна тенденция, вызывающая беспокойство — в этом году продажи оружия в США достигли рекордного уровня. Все больше людей покупают огнестрельное оружие в последние месяцы.

В июне Walmart убрал огнестрельное оружие и боеприпасы с полок в некоторых магазинах на фоне общенациональных протестов по поводу смерти безоружного афроамериканца Джорджа Флойда, который умер при задержании полицейскими в конце мая.

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В прошлом году ритейлер приостановил продажу боеприпасов для пистолетов и некоторых штурмовых винтовок во всех своих американских магазинах. В прошлом Walmart также призвал к усилению проверок личных данных покупателей оружия и изъятию уже имеющегося оружия у людей, которые могут стать угрозой для окружающих.