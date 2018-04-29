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Walmart почав переговори з британським ретейлером J Sainsbury про злиття

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Найбільші ритейлери — британський J Sainsbury і американський Walmart — погоджують деталі угоди на суму 10 млрд фунтів стерлінгів (13,8 млрд доларів США) щодо об’єднання. Компанії домовляються про злиття належачої Walmart продуктової мережі Asda з її конкурентом Sainsbury’s. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал Sky News.

Walmart почав переговори з британським ретейлером J Sainsbury про злиття

Після цього компанія Sainsbury’s підтвердила в своєму Twitter факт проведення переговорів, зазначивши, що оголосить подробиці 07:00 ранку понеділка (29 квітня).

За даними джерел The Wall Street Jornal, знайомих з ситуацією, таким чином Walmart намагається знизити ризики на продуктовому ринку — одному з найбільш конкурентних у світі, — в той час, коли відбувається консолідація місцевих гравців.

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Унаслідок об’єднання брендів дохід мережі повинен скласти близько 50 млрд фунтів стерлінгів (68,9 млрд доларів). У підсумку магазини мережі Walmart складуть жорстку конкуренцію лідеру британського роздрібного ринку компанії Tesco.

Зараз у Великій Британії працює близько 600 магазинів магазинів Asda.

Учасники ринку вважають, що угода Walmart і Sainsbury, ймовірно, дозволить об’єднаній компанії скоротити експлуатаційні витрати і знизити ціни у супермаркетах мережі.

Нагадаємо, суверенний фонд Саудівської Аравії планує придбати за 400 млн доларів США близько 10% акцій найбільшого в світі агентства з найму представників шоу-бізнесу Endeavor.

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