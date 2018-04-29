Walmart начал переговоры с британским ретейлером J Sainsbury о слиянии
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Крупнейшие ритейлеры — британский J Sainsbury и американский Walmart — согласовывают детали сделки на сумму 10 млрд фунтов стерлингов (13,8 млрд долларов США) по объединению. Компании договариваются о слиянии принадлежащей Walmart продуктовой сети Asda с её конкурентом Sainsbury’s. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал Sky News.
После этого компания Sainsbury’s подтвердила в своем Twitter факт проведения переговоров, отметив, что объявит подробности в 7:00 утра понедельника (29 апреля).
По данным источников The Wall Street Jornal, знакомых с ситуацией, таким образом Walmart пытается снизить риски на продуктовом рынке — одном из самых конкурентных в мире — в то время, когда происходит консолидация местных игроков.
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В результате объединения брендов доход сети должен составить около 50 млрд фунтов стерлингов (68,9 млрд долларов). В итоге магазины сети Walmart составят жесткую конкуренцию лидеру британского розничного рынка компании Tesco.
Сейчас в Великобритании работает около 600 магазинов магазинов Asda.
Участники рынка считают, что соглашение Walmart и Sainsbury, вероятно, позволит объединенной компании сократить эксплуатационные расходы и снизить цены в супермаркетах сети.
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