WADA відмовилось відновити в правах Російське антидопінгове агентство
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Рада засновників Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) відмовилася визнати Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) таким, що відповідає міжнародному кодексу. Відповідне рішення було прийняте на засіданні ради засновників WADA у четвер в Сеулі, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Перед голосуванням комітет по відповідності WADA виніс рекомендацію про невідповідність РУСАДА кодексу організації. Під час формального голосування голова WADA Крейг Ріді оголосив про продовження статусу невідповідності РУСАДА.
Причиною названо невиконання російською стороною двох критеріїв відновлення: Росія повинна повністю визнати висновки комісії Річарда Макларена про системне використання допінгу в Росії і надати доступ до допінг-проб, опечатаних Слідчим комітетом РФ в рамках розслідування у кримінальній справі.
Як повідомив в ході засідання глава комітету WADA з питань відповідності Джонатан Тейлор, агентство як і раніше турбують проблеми доступу допінг-офіцерів в закриті міста на території РФ.
Нагадаємо, 25 вересня WADA розпочало перевірку Російського антидопінгового агентства (РУСАДА). РУСАДА з листопада 2015 року є невідповідним кодексу WADA і не функціонує повною мірою. У червні 2017 року агентство отримало право на планування і збір допінг-проб під контролем WADA і Британського антидопінгового агентства.