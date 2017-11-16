WADA отказалось восстановлваить в правах Российское антидопинговое агентство

Перед голосованием комитет по соответствию WADA вынес рекомендацию о несоответствии РУСАДА кодекса организации. Во время формального голосования председатель WADA Крейг Риди объявил о продлении статуса несоответствия РУСАДА.

Причиной названо невыполнение российской стороной двух критериев восстановления: Россия должна полностью признать выводы комиссии Ричарда Макларена о системном использовании допинга в России и предоставить доступ к допинг-проб, опечатанных Следственным комитетом РФ в рамках расследования по уголовному делу.

Как сообщил в ходе заседания глава комитета WADA по вопросам соответствия Джонатан Тейлор, агентство по-прежнему беспокоят проблемы доступа допинг-офицеров в закрытые города на территории РФ.

Напомним, 25 сентября WADA начало проверку Российского антидопингового агентства (РУСАДА). РУСАДА с ноября 2015 года несоответствующим кодекса WADA и не функционирует в полной мере. В июне 2017 агентство получило право на планирование и сбор допинг-проб под контролем WADA и Британского антидопингового агентства.