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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 25110 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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18:02 • 80569 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

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14:39 • 80272 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 97853 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 99352 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

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WADA отказалось восстановлваить в правах Российское антидопинговое агентство

WADA отказалось восстановлваить в правах Российское антидопинговое агентство

Киев  •  УНН

 • 14346 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) отказался признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствующим международному кодексу. Соответствующее решение было принято на заседании совета учредителей WADA в четверг в Сеуле, передает УНН со ссылкой на ТАСС .

Перед голосованием комитет по соответствию WADA вынес рекомендацию о несоответствии РУСАДА кодекса организации. Во время формального голосования председатель WADA Крейг Риди объявил о продлении статуса несоответствия РУСАДА.

Причиной названо невыполнение российской стороной двух критериев восстановления: Россия должна полностью признать выводы комиссии Ричарда Макларена о системном использовании допинга в России и предоставить доступ к допинг-проб, опечатанных Следственным комитетом РФ в рамках расследования по уголовному делу.

Как сообщил в ходе заседания глава комитета WADA по вопросам соответствия Джонатан Тейлор, агентство по-прежнему беспокоят проблемы доступа допинг-офицеров в закрытые города на территории РФ.

Напомним, 25 сентября WADA начало проверку Российского антидопингового агентства (РУСАДА). РУСАДА с ноября 2015 года несоответствующим кодекса WADA и не функционирует в полной мере. В июне 2017 агентство получило право на планирование и сбор допинг-проб под контролем WADA и Британского антидопингового агентства.

 

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