Взяв до рота несправний електродріт: в Одеській області загинув 10-місячний хлопчик
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. В Одеській області поки 22-річна мати готувала суміш, її 10-місячний син, залишившись без нагляду, взяв до рота несправний електричний дріт від телевізора та внаслідок замикання загинув на місці, передає УНН із посиланням на прес-службу ГУ НП в Одеській області.
Як повідомили у прес-службі, подія мала місце у Миколаївському районі.
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"Попередньо встановлено, що поки 22-річна мати готувала суміш, її 10-місячний син, залишившись без нагляду, взяв до рота несправний електричний дріт від телевізора та внаслідок замикання загинув на місці", - йдеться у повідомленні.
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Для встановлення остаточної причини смерті тіло дитини направлено на експертизу.
Попередньо подія кваліфікується як нещасний випадок.