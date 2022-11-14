Взимку у війні росії проти України настане новий етап – NYT
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Зима призведе до уповільнення наступу як російських, так і українських військових. Як пише УНН із посиланням на The New York Times, така пауза може розтягнутися до пів року.
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Як пише газета з посиланням на високопосадовців адміністрації президента США Джо Байдена, військові дії росії в Україні "залишатимуться в безвиході до наступного року", оскільки нещодавні успіхи ЗСУ зруйнували надії кремля захопити більше території в областях, які російський диктатор володимир путін намагався зобразити історичною частиною росії".
"Зимова пауза може тривати до пів року. Наприкінці листопада дощ і м'який ґрунт уповільнять рух обох армій. Потім, коли температура впаде і земля замерзне, танкам і вантажівкам буде легше рухатися. Але ймовірність сильних снігопадів і ще холоднішої погоди може ускладнити для погано оснащеної російської армії початок будь-якого нового наступу", – пише NYT.
Як зазначили, через паузу на тлі погоди війна увійде у нову фазу.
"росія, ймовірно, посилить свої атаки на інфраструктуру, щоб тероризувати українців. (...) Україна може розпочати таємну кампанію, щоб показати, що вона може завдати удару у відповідь навіть по території росії", – вважають аналітики.
У Байдена зазначили, що необхідно використати зимове уповільнення для відновлення постачання в Україну оборонної та наступальної зброї. За словами військових експертів, під час паузи обидві сторони "готуватимуться до нового натиску в лютому".
Нагадаємо
За даними Інституту вивчення війни, росія найближчими тижнями посилить наступальні дії на Донецькому напрямку.