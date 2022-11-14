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У найближчі тижні росія посилить наступ на Донеччині після поразки на Херсонщині - ISW

У найближчі тижні росія посилить наступ на Донеччині після поразки на Херсонщині - ISW

Київ • УНН

 • 355056 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Російські війська у найближчі тижні посилять наступ на Донецькому напрямку після того, як зазнали поразки у Херсонській області, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), додаючи, що за короткий час на Донеччину прибудуть додаткові мобілізовані військовослужбовці рф, а також сили, виведені із західної частини Херсонщини, передає УНН.

Цитата

"Українські сили в цьому районі опиняться під сильним тиском, і Києву, швидше за все, доведеться перенаправляти війська для захисту від цих відновлених російських наступальних операцій", – йдеться в аналізі.

Деталі

Водночас, аналітики вважають, що росіяни навряд чи досягнуть значних успіхів в оперативному плані, попри їхні зусилля. Але з часом вони можуть захопити Бахмут ціною величезних втрат, вважають аналітики.

ISW вважає, що російські мобілізовані військовослужбовці показали себе недостатньо підготовленими, погано оснащеними і дуже неохоче воюють.

Вони прибувають не згуртованими підрозділами, а скоріше направляються як індивідуальні або невеликі підрозділи для заміни частин, які воювали без відпочинку протягом дев'яти місяців, зазнали руйнівних втрат в особовому складі і техніці, і самі значною мірою деморалізовані.

З ворожих військ на Донецькому напрямку перебувають частини регулярних збройних сил росії, мобілізованих військовослужбовців, бійців приватної військової компанії "Вагнера", формування БАРС (російського добровольчого резерву), бойовики з т.з. “Донецької та Луганської народних республік”, “кадирівці” та добровольчі батальйони, вказують в Інституті вивчення війни.

“Вкрай малоймовірно, що генералу суровікіну вдасться перетворити угруповання на силу, здатну вести широкомасштабну наступальну механізовану війну, особливо з огляду на те, що він навіть не витрачає (або йому не дозволяють витрачати) час на створення узгодженого ударного угруповання перед тим, як кидати його в атаку. Це дивне поєднання сил, ймовірно, досягне певних успіхів завдяки чисельній перевазі, але українські захисники, ймовірно, підкріплені, і скоріш за все, змусять його зупинитися протягом наступних кількох місяців неподалік від вихідних позицій", - пишуть аналітики ISW.

Україна також, ймовірно, поверне бойову потужність із західної Херсонщини і передислокує її в інші райони для проведення як оборонних, так і контрнаступальних операцій, вважають аналітики.

Українські Збройні Сили можуть спробувати переслідувати росіян через Дніпро в різних точках, але навряд чи зроблять це, оскільки логістика підтримки українського угруповання на східному березі є дуже складною, зазначають аналітики. Тому ЗСУ, швидше за все, закріплять свій контроль над західним берегом, залишать там достатньо сил, щоб стримати будь-яку спробу росіян знову перетнути річку, і перерозподілять сили на інші напрямки, вважають аналітики.

“Російський наступ у Донецькій області, ймовірно, вимагатиме від ЗСУ відволікти частину сил на оборону в цій області. Але ЗСУ, вірогідно, спрямують принаймні частину відновленої бойової потужності або на посилення свого поточного контрнаступу в Луганській області, або на відкриття нового контрнаступу в іншому місці”, – додали в ISW.

Доповнення

Аналітики ISW вважають, що виведення російських військ з Херсона розпалює ідеологічний розкол між провійськовими діячами і президентом рф володимиром путіним, підриваючи довіру прихильників до нього.

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