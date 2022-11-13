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ISW: відхід окупантів з Херсона розпалює розкол у кремлі

ISW: відхід окупантів з Херсона розпалює розкол у кремлі

Київ • УНН

 • 397916 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє, що виведення російських військ з Херсона розпалює ідеологічний розкол між провійськовими діячами і президентом рф володимиром путіним, підриваючи довіру прихильників до нього, передає УНН.

Деталі

"Військові аналітики відзначають, що путіну все важче заспокоїти частину свого електорату через нездатність військових рф досягти своїх максималістських цілей щодо повалення української влади і захоплення всієї України. путінські націоналістично налаштовані пропагандисти, такі як володимир соловйов, все частіше вимагають від кремля та вищого військового командування повної відданості їхньому досягненняю цілям в Україні, а соловйов навіть закликав до повної мобілізації та звільнення некомпетентних чиновників після втечі росіян з Херсону", - йдеться в повідомленні.

ISW пише, що путіну необхідно зберегти підтримку, і він, ймовірно, наказав деяким своїм пропагандистам придушити будь-яку критику російського виведення військ з Херсона, оскільки багато державних телевізійних новинних програм опускають або применшують наслідки виведення військ.

"Дедалі більші сумніви серед крайніх російських націоналістів щодо відданості путіна російській ідеології знижують привабливість путіна серед російських націоналістів", - зазначає ISW.

Інститут вивчення війни також наголошує, що російські чиновники схвалюють примусове вивезення дітей з окупованих територій України в росію. Зокрема, загарбники зробили заяву про заплановане примусове переміщення понад 40 000 дітей Херсонської області до росії. При цьому самі загарбники визнають системи догляду за українськими дітьми неналежними.

Нагадаємо 

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що рішення про відвід російських військ через Дніпро, навряд чи є пасткою.

Українські Національні Новини

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