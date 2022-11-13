ISW: уход оккупантов из Херсона разжигает раскол в кремле

Детали

"Военные аналитики отмечают, что путину все труднее успокоить часть своего электората из-за неспособности военных рф достичь своих максималистских целей по поводу свержения украинской власти и захвата всей Украины. путинские националистически настроенные пропагандисты, такие как владимир соловьев, все чаще требуют от кремля и высшего военного командования полной преданности их достижению целей в Украине, а соловьев даже призвал к полной мобилизации и увольнению некомпетентных чиновников после бегства россиян из Херсона", - говорится в сообщении.

ISW пишет, что путину необходимо сохранить поддержку, и он, вероятно, приказал некоторым своим пропагандистам подавить любую критику российского вывода войск из Херсона, поскольку многие государственные телевизионные новостные программы опускают или преуменьшают последствия вывода войск.

"Все большие сомнения среди крайних российских националистов по поводу преданности путина российской идеологии снижают привлекательность путина среди российских националистов", - отмечает ISW.

Институт изучения войны также отмечает, что российские чиновники одобряют принудительный вывоз детей из оккупированных территорий Украины в россию. В частности, захватчики сделали заявление о запланированном принудительном перемещении более 40 000 детей Херсонской области в россию. При этом сами захватчики признают системы по уходу за украинскими детьми ненадлежащими.

Напомним

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что решение об отводе российских войск через Днепр, вряд ли является ловушкой.