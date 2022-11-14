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В ближайшие недели россия усилит наступление в Донецкой области после поражения в Херсонской - ISW

В ближайшие недели россия усилит наступление в Донецкой области после поражения в Херсонской - ISW

Киев • УНН

 • 355055 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Российские войска в ближайшие недели усилят наступление на Донецком направлении после того, как потерпели поражение в Херсонской области, сообщает Институт изучения войны (ISW), добавляя, что за короткое время в Донецкую область прибудут дополнительные мобилизованные военнослужащие рф, а также силы, выведенные из западной части Херсона, передает УНН.

Цитата

"Украинские силы в этом районе окажутся под сильным давлением, и Киеву, скорее всего, придется перенаправлять войска для защиты от этих возобновившихся российских наступательных операций", – говорится в анализе.

Детали

В то же время, аналитики считают, что россияне вряд ли достигнут значительных успехов в оперативном плане, несмотря на их усилия. Но с течением времени они могут захватить Бахмут ценой огромных потерь, считают аналитики.

ISW считает, что российские мобилизованные военнослужащие показали себя недостаточно подготовленными, плохо оснащенными и очень неохотно воюют.

Они прибывают не сплоченными подразделениями, а скорее направляются как индивидуальные или небольшие подразделения для замены частей, которые воевали без отдыха в течение девяти месяцев, понесли разрушительные потери в личном составе и технике, и сами в значительной степени деморализованы.

Из вражеских войск на Донецком направлении находятся части регулярных вооруженных сил россии, мобилизованных военнослужащих, бойцов частной военной компании "Вагнера", формирование БАРС (российского добровольческого резерва), боевики из т.н. “Донецкой и Луганской народных республик”, “кадыровцы” и добровольческие батальоны, указывают в Институте изучения войны.

“Крайне маловероятно, что генералу суровикину удастся превратить группировку в силу, способную вести широкомасштабную наступательную механизированную войну, особенно учитывая, что он даже не тратит (или ему не разрешают тратить) время на создание согласованной ударной группировки перед тем, как бросать ее в атаку. Это удивительное сочетание сил, вероятно, достигнет определенных успехов благодаря численному преимуществу, но украинские защитники, вероятно, подкреплены, и, скорее всего, заставят его остановиться в течение следующих нескольких месяцев неподалеку от исходных позиций", - пишут аналитики ISW.

Украина также, вероятно, вернет боевую мощь из западной Херсонщины и передислоцирует ее в другие районы для проведения как оборонительных, так и контрнаступательных операций, считают аналитики.

Украинские Вооруженные Силы могут попытаться преследовать россиян через Днепр в разных точках, но вряд ли сделают это, поскольку логистика поддержки украинской группировки на восточном берегу очень сложна, отмечают аналитики. Поэтому ВСУ, скорее всего, закрепят свой контроль над западным берегом, оставят там достаточно сил, чтобы сдержать любую попытку россиян снова пересечь реку и перераспределят силы на другие направления, считают аналитики.

“Российское наступление в Донецкой области, вероятно, потребует от ВСУ отвлечь часть сил на оборону в этой области. Но ВСУ, вероятно, направят по крайней мере часть восстановленной боевой мощи либо на усиление своего текущего контрнаступления в Луганской области, либо на открытие нового контрнаступления в другом месте”, – добавили в ISW.

Дополнение

Аналитики ISW считают, что вывод российских войск из Херсона разжигает идеологический раскол между провоенными деятелями и президентом РФ Владимиром Путиным, подрывая доверие сторонников к нему.

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