Зимой в войне россии против Украины наступит новый этап – NYT

Детали

Как пишет газета со ссылкой на чиновников администрации президента США Джо Байдена, военные действия россии в Украине "будут оставаться в тупике до следующего года", поскольку недавние успехи ВСУ разрушили надежды кремля захватить больше территории в областях, которые российский диктатор владимир путин пытался изобразить исторической частью россии".

"Зимняя пауза может продолжаться до полугода. В конце ноября дождь и мягкая почва замедлят движение обеих армий. Затем, когда температура упадет и земля замерзнет, ​​танкам и грузовикам будет легче двигаться. Но вероятность сильных снегопадов и еще более холодной погоды может усложнить для плохо оснащенной российской армии начало любого нового наступления", – пишет NYT.

Как отметили, из-за паузы на фоне погоды война войдет в новую фазу.

"россия, вероятно, усилит свои атаки на инфраструктуру, чтобы терроризировать украинцев. (...) Украина может начать тайную кампанию, чтобы показать, что она может нанести ответный удар даже по территории россии", – считают аналитики.

У Байдена отметили, что необходимо использовать зимнее замедление для возобновления поставок в Украину оборонительного и наступательного оружия. По словам военных экспертов, во время паузы обе стороны "будут готовиться к новому натиску в феврале".

Напомним

По данным Института изучения войны, россия в ближайшие недели усилит наступательные действия на Донецком направлении.