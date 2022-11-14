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Зимой в войне россии против Украины наступит новый этап – NYT

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. Зима приведет к замедлению наступления как российских, так и украинских военных. Как пишет УНН со ссылкой на The New York Times, такая пауза может растянуться до полугода.

Детали

Как пишет газета со ссылкой на чиновников администрации президента США Джо Байдена, военные действия россии в Украине "будут оставаться в тупике до следующего года", поскольку недавние успехи ВСУ разрушили надежды кремля захватить больше территории в областях, которые российский диктатор владимир путин пытался изобразить исторической частью россии".

"Зимняя пауза может продолжаться до полугода. В конце ноября дождь и мягкая почва замедлят движение обеих армий. Затем, когда температура упадет и земля замерзнет, ​​танкам и грузовикам будет легче двигаться. Но вероятность сильных снегопадов и еще более холодной погоды может усложнить для плохо оснащенной российской армии начало любого нового наступления", – пишет NYT.

Как отметили, из-за паузы на фоне погоды война войдет в новую фазу.

"россия, вероятно, усилит свои атаки на инфраструктуру, чтобы терроризировать украинцев. (...) Украина может начать тайную кампанию, чтобы показать, что она может нанести ответный удар даже по территории россии", – считают аналитики.

У Байдена отметили, что необходимо использовать зимнее замедление для возобновления поставок в Украину оборонительного и наступательного оружия. По словам военных экспертов, во время паузы обе стороны "будут готовиться к новому натиску в феврале".

Напомним

По данным Института изучения войны, россия в ближайшие недели усилит наступательные действия на Донецком направлении.

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