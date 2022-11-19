Взимку Балтійський флот росії проведе масштабні навчання

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«У період зимової підготовки на полігонах Балтійського флоту заплановано проведення кількох десятків великомасштабних навчань різного рівня із залученням бронетанкових та мотострілкових підрозділів, підрозділів ППО, радіозв'язку, артилерії та розвідки, а також ВПС флоту», – повідомили у пресслужбі.

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Балтійський флот базується в російському ексклаві Калінінград. Навчальний рік у збройних силах розпочинається 1 грудня.

До складу Балтійського флоту з 2016 року входить більша частина 11-го армійського корпусу. Тільки нещодавно стало відомо, що цей корпус було посилено додатковою мотострілецькою дивізією.

Російські військові обґрунтували модернізацію високим рівнем активності НАТО на західних кордонах росії.

Калінінград оточений країнами ЄС, Польщею та Литвою, і розташований більш ніж за 1000 км від Москви по прямій, але всього за 500 км від Берліна.