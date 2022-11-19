Зимой Балтийский флот россии проведет масштабные учения

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«В период зимней подготовки на полигонах Балтийского флота запланировано проведение нескольких десятков крупномасштабных учений разного уровня с привлечением бронетанковых и мотострелковых подразделений, подразделений ПВО, радиосвязи, артиллерии и разведки, а также ВВС флота», – сообщили в пресс-службе.

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Балтийский флот базируется в русском эксклаве Калининград. Учебный год в вооруженных силах начинается 1 декабря.

В состав Балтийского флота с 2016 года входит большая часть 11-го армейского корпуса. Только недавно стало известно, что этот корпус был усилен дополнительной мотострелковой дивизией.

Российские военные обосновали модернизацию высоким уровнем активности НАТО на западных границах россии.

Калининград окружен странами ЕС, Польшей и Литвой, и расположен более чем в 1000 км от Москвы по прямой, но всего в 500 км от Берлина.