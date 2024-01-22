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Взяла участь у конкурсі, щоб масштабувати допомогу захисникам: переможниця конкурсу "Роби своє з Kurator" відкрила власну коптильню

Взяла участь у конкурсі, щоб масштабувати допомогу захисникам: переможниця конкурсу "Роби своє з Kurator" відкрила власну коптильню

Київ • УНН

 • 31010 перегляди

Конкурс "Роби своє з Kurator" організований брендом Kurator та благодійним фондом "МХП-Громаді" для галузі HoReCa.

Переможниця конкурсу "Роби своє з Kurator" Юлія Міщенко з Баришівки, що на Київщині, відкрила власну коптильню, передає УНН.

Деталі

Жінка подалася на участь у проєкті через бажання масштабувати допомогу захисникам, яку вона організувала від початку повномасштабної вторгнення росії в Україну. Медикиня, масажистка, реабілітолог, мати двох воїнів батальйону "Азов", один з яких загинув від рук ворога, почала готувати та відправляти на фронт продукти, бо її син просив "передати щось смачненьке". А відгуки військових "смачно, як у мами" і дали назву власній коптильні жінки, яку вона облаштувла у Баришівці, - "М'ясКо від мами". Методом проб та помилок напрацювала власні рецепти копченої продукції. Наразі Юлія хоче масштабувати свій проєкт.

"За роки війни я зрозуміла, що немає нічого неможливого. Те, що раніше здавалося нереальним, стає очевидним: зареєструвати благодійний фонд для допомоги дітям з інвалідністю, бути реабілітологом і напрацьовувати власні унікальні рецепти копченої продукції. Тому що поруч з тобою є люди, які підкажуть та допоможуть знайти можливості для розвитку. Я дякую організаторам конкурсу та всій команді проєкту за віру в нас, переможців. Насправді це дуже важливо, якщо в тебе вірять. Тоді все стає можливим", - коментує вона.

Ще одна бізнес-ініціатива, що перемогла у конкурсі "Роби своє з Kurator", належить Юлії та Олегу Дмитренко з с. Кучаків, що на Київщині. Вони відкрили кавʼярню. "Відкриття кав’ярні "Liberty" у своєму селі та ще й у період війни – це наш внесок у розвиток економіки країни, підтримка наших односельців та віра в перемогу. А участь у конкурсі "Роби своє з Kurator" не лише відкрила нам нові горизонти для масштабування свого проєкту, а надихнула нас діяти кожного дня, рухаючись маленькими кроками до великої мрії, - ділиться враженнями про конкурс 32-річна Юлія. Дмитренки планують відкрити подібні заклади харчування у сусідній Сеньківці та Горі.

"Ми хочемо створити для своїх односельців не лише сучасні локації для комфортного проведення часу, а й нові робочі місця, що сприятиме наповненню місцевих бюджетів", - додала Юлія.

Конкурс "Роби своє з Kurator" організований брендом Kurator та благодійним фондом "МХП-Громаді" для галузі HoReCa. Загалом десять переможців конкурсу із Київської, Дніпропетровської, Полтавської та Черкаської областей отримали до 100 тис. грн на масштабування своєї справи.

Довідка

"МХП-Громаді" - український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія - комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.  

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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