Приняла участие в конкурсе, чтобы масштабировать помощь защитникам: победительница конкурса "Роби своє з Kurator" открыла собственную коптильню

Победительница конкурса "Роби своє з Kurator" Юлия Мищенко из Барышевки, что на Киевщине, открыла собственную коптильню, передает УНН.

Детали

Женщина подалась на участие в проекте из-за желания масштабировать помощь защитникам, которую она организовала с начала полномасштабного вторжения россии в Украину. Медик, массажистка, реабилитолог, мать двух воинов батальона "Азов", один из которых погиб от рук врага, начала готовить и отправлять на фронт продукты, потому что ее сын просил "передать что-то вкусненькое". А отзывы военных "вкусно, как у мамы" и дали название собственной коптильни женщины, которую она обустроила в Барышевке, - "М'ясКо від мами". Методом проб и ошибок наработала собственные рецепты копченой продукции. Сейчас Юлия хочет масштабировать свой проект.

"За годы войны я поняла, что нет ничего невозможного. То, что раньше казалось нереальным, становится очевидным: зарегистрировать благотворительный фонд для помощи детям с инвалидностью, быть реабилитологом и нарабатывать собственные уникальные рецепты копченой продукции. Потому что рядом с тобой есть люди, которые подскажут и помогут найти возможности для развития. Я благодарю организаторов конкурса и всю команду проекта за веру в нас, победителей. На самом деле это очень важно, если в тебя верят. Тогда все становится возможным", - комментирует она.

Еще одна бизнес-инициатива, победившая в конкурсе "Роби своє з Kurator", принадлежит Юлии и Олегу Дмитренко из с. Кучаков Киевской области. Они открыли кофейню. "Открытие кофейни "Liberty" в своем селе да еще и в период войны - это наш вклад в развитие экономики страны, поддержка наших односельчан и вера в победу. А участие в конкурсе "Роби своє з Kurator" не только открыло нам новые горизонты для масштабирования своего проекта, а вдохновило нас действовать каждый день, двигаясь маленькими шагами к большой мечте, - делится впечатлениями о конкурсе 32-летняя Юлия. Дмитренко планируют открыть подобные заведения питания в соседней Сеньковке и Горе.

"Мы хотим создать для своих односельчан не только современные локации для комфортного времяпрепровождения, но и новые рабочие места, что будет способствовать наполнению местных бюджетов", - добавила Юлия.

Конкурс "Роби своє з Kurator" организован брендом Kurator и благотворительным фондом "МХП-Громаді" для отрасли HoReCa. В целом десять победителей конкурса из Киевской, Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областей получили до 100 тыс. грн на масштабирование своего дела.

Справка

"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.