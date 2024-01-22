Приняла участие в конкурсе, чтобы масштабировать помощь защитникам: победительница конкурса "Роби своє з Kurator" открыла собственную коптильню
Киев • УНН
Конкурс "Роби своє з Kurator" организован брендом Kurator и благотворительным фондом "МХП-Громаді" для отрасли HoReCa.
Победительница конкурса "Роби своє з Kurator" Юлия Мищенко из Барышевки, что на Киевщине, открыла собственную коптильню, передает УНН.
Детали
Женщина подалась на участие в проекте из-за желания масштабировать помощь защитникам, которую она организовала с начала полномасштабного вторжения россии в Украину. Медик, массажистка, реабилитолог, мать двух воинов батальона "Азов", один из которых погиб от рук врага, начала готовить и отправлять на фронт продукты, потому что ее сын просил "передать что-то вкусненькое". А отзывы военных "вкусно, как у мамы" и дали название собственной коптильни женщины, которую она обустроила в Барышевке, - "М'ясКо від мами". Методом проб и ошибок наработала собственные рецепты копченой продукции. Сейчас Юлия хочет масштабировать свой проект.
"За годы войны я поняла, что нет ничего невозможного. То, что раньше казалось нереальным, становится очевидным: зарегистрировать благотворительный фонд для помощи детям с инвалидностью, быть реабилитологом и нарабатывать собственные уникальные рецепты копченой продукции. Потому что рядом с тобой есть люди, которые подскажут и помогут найти возможности для развития. Я благодарю организаторов конкурса и всю команду проекта за веру в нас, победителей. На самом деле это очень важно, если в тебя верят. Тогда все становится возможным", - комментирует она.
Еще одна бизнес-инициатива, победившая в конкурсе "Роби своє з Kurator", принадлежит Юлии и Олегу Дмитренко из с. Кучаков Киевской области. Они открыли кофейню. "Открытие кофейни "Liberty" в своем селе да еще и в период войны - это наш вклад в развитие экономики страны, поддержка наших односельчан и вера в победу. А участие в конкурсе "Роби своє з Kurator" не только открыло нам новые горизонты для масштабирования своего проекта, а вдохновило нас действовать каждый день, двигаясь маленькими шагами к большой мечте, - делится впечатлениями о конкурсе 32-летняя Юлия. Дмитренко планируют открыть подобные заведения питания в соседней Сеньковке и Горе.
"Мы хотим создать для своих односельчан не только современные локации для комфортного времяпрепровождения, но и новые рабочие места, что будет способствовать наполнению местных бюджетов", - добавила Юлия.
Конкурс "Роби своє з Kurator" организован брендом Kurator и благотворительным фондом "МХП-Громаді" для отрасли HoReCa. В целом десять победителей конкурса из Киевской, Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областей получили до 100 тыс. грн на масштабирование своего дела.
Справка
"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.
Приняла участие в конкурсе, чтобы масштабировать помощь защитникам: победительница конкурса "Роби своє з Kurator" открыла собственную коптильню
Конкурс "Роби своє з Kurator" организован брендом Kurator и благотворительным фондом "МХП-Громаді" для отрасли HoReCa.
Японский космический аппарат SLIM потерял питание после посадки на Луну и ждет возможности зарядить солнечные панели
Японский космический аппарат SLIM совершил посадку на Луну, но потерял питание из-за изменения ориентации, повлиявшей на его солнечные панели. Японское космическое агентство JAXA анализирует данные, чтобы подтвердить точность посадки.
Удар по Краматорску: количество раненых увеличилось до двух
По сообщениям, в результате утреннего ракетного обстрела Краматорска российскими войсками один человек погиб и двое получили ранения. Ракетный обстрел был осуществлен осколочно-фугасной ракетой "Искандер", в результате чего было повреждено несколько зданий и объектов инфраструктуры.
Польша добилась уступок от ЕС по ограничению экспорта украинских продуктов - СМИ
По данным СМИ, Европейская Комиссия намерена предложить дополнительные гарантии странам, которые граничат с Украиной.
"Армия дронов" за неделю уничтожила более 300 единиц российской военной техники - Федоров
За прошедшую неделю ударные роты беспилотников "Армии дронов" уничтожили 307 единиц российской военной техники, сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Это, в частности, танки, боевые бронированные машины, самоходные артиллерийские установки.
Sony отказалась от сделки на 10 млрд долларов по созданию медиагиганта в Южной Азии
Sony Group отменила сделку о слиянии с Zee Entertainment стоимостью 10 миллиардов долларов, что потенциально могло создать одну из крупнейших телекомпаний в Южной Азии. Разногласия относительно того, кто возглавит новую структуру, привели к прекращению двухлетних переговоров.
МВД показали Купянск после последнего обстрела: ВИДЕО
Купянск подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны россиян, что привело к разрушениям и жертвам. В результате обстрела один человек погиб, еще один получил ранения, были повреждены жилые дома и торговый центр.
Иран и Пакистан договорились восстановить дипломатические отношения после после обмена ударами
Иран и Пакистан договорились восстановить нормальные дипломатические отношения после серии взаимных ударов. Послы обеих стран должны восстановить свои должности до 26 января, а министр иностранных дел Ирана, как ожидается, посетит Пакистан 29 января.
Полная луна на этой неделе встретится с небесными близнецами Кастором и Поллуксом
Полная луна встречается с небесными близнецами Кастором и Поллуксом.
"Мадьяр" объявил 50-миллионный сбор на комплексы РЭР и ударные беспилотники
Командующий аэроразведки Вооруженных Сил Украины объявил сбор средств в размере 50 миллионов гривен для закупки 50 систем радиоэлектронной разведки, эвакуационного оборудования и ударных беспилотников для различных подразделений ВСУ.